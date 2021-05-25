Макрон проиграл блогерам и пригласил метал-группу в Елисейский дворец
Глава Франции Эммануэль Макрон посетил частный концерт пародийно-металлической группы ULTRA VOMIT, который состоялся в садах Елисейского дворца.
© Фото: Mcfly et Carlito, Youtube
Президент Франции Эммануэль Макрон стал участником частного концерта пародийно-металлической группы ULTRA VOMIT, который состоялся в садах Елисейского дворца.
Ранее Макрон предложил французским комикам снять ролик о пользе мер против COVID-19. Глава государства назвал условие - если видео наберет 10 миллионов просмотров, то юмористы смогут снять новый выпуск своего шоу в президентском дворце.
Комики выиграли спор - на съемки шоу они позвали метал-группу. В конце этого видео в качестве слушателя к концерту присоединился и сам Макрон.