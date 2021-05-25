Врач назвал зевоту предвестником инфаркта

Зевота в некоторых случаях может сигнализировать об опасных состояниях организма. Об этом заявил врач-невролог Александр Евдокимов.

Эксперт отметил, что в случае, если человек стал замечать за собой зевоту слишком часто, следует немедленно посетить врача.

«Ученые заметили, что зевание возникает, например, очень часто у людей после инсультов. Также она может предшествовать инфарктам..Сама по себе зевота может быть симптомом какого-то состояния», - передает «Пятый канал» слова Евдокимова.

В этом случае медик рекомендует задуматься о состоянии сердечно-сосудистой системы, а также о режиме труда и отдыха. Нормальным считается состояние, когда человек зевает после плотного обеда, перед сном или же после него, а также в душном помещении.