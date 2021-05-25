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Военные медики показали мастерство установки полевого госпиталя в рамках всеармейских соревнований

Павел Кутаренко
07:29 25.05.2021
Соревнования «Военно-полевой госпиталь» в Ленинградской области проводят впервые и пока они ограничиваются только всеармейским этапом соревнований, но в будущем могут войти в программу Международных Армейских Игр.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Собрать полноценный военно-полевой госпиталь всего за 25 минут - такое время показала команда военных медиков из Военного Восточного округа. Такое задание в рамках этапа всеармейских игр выполнялось впервые.
На первом этапе соревнований - командам необходимо было достать из машин элементы пневмо-каркасной палатки, которую нужно было безошибочно и быстро собрать на площадке.

Судьи пристально наблюдают за каждым действием участников. Протащил оборудование не на руках, а «волоком» - штраф, наступил на разложенный тент - тоже штрафное время. А ведь огромную модульную конструкцию надо еще и правильно собрать. Учитывая то, что для некоторых сложно поставить в лесу даже обычную туристическую палатку, а здесь - полноценный военно-полевой госпиталь разворачивается за какие-то минуты.

Мобильный госпиталь разделен на несколько модулей - помещение для сортировки раненых, перевязочная, аптека и даже полноценная операционная. Все оборудование нужно сначала расставить по местам и обеспечить автономное электроснабжение. Команда Восточного военного округа справилась с этой задачей меньше, чем за 25 минут.

На следующем этапе конкурса военные должны оказать непосредственную медицинскую помощь. Сначала на манекене отрабатывают наложение повязок, затем - дренирование плевральной полости. На выполнение каждой задачи отводится не более пяти минут. У каждого из участников конкурса есть опыт оказания помощи реальным пациентам, поэтому и «спасение» манекенов проходит без проблем.

Всего в соревнованиях участвуют семь команд - это лучшие военные медики от каждого округа, плюс - сборные Военно-Медицинской академии, Северного флота и представители ВДВ.

Пока соревнования «Военно-полевой госпиталь», которые проводят впервые, ограничиваются только всеармейским этапом. Но вполне возможно, что в будущем этот конкурс войдет в программу Международных армейских игр.

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