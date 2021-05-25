Лагерь туристов в Крыму снесут в целях противопожарной безопасности

В Крыму на мысе Фиолент снесут стихийный лагерь туристов, который был обнаружен в ходе рейда. Отдыхающие возвели там целую хижину из легковоспламеняющихся материалов и жгли костры. На территории заказника еще в начале месяца выгорело 600 квадратных метров. Причиной пожара тогда признали человеческий фактор.

Группа отдыхающих на Фиоленте обосновалась основательно, и даже провела электропроводку в своем лагере, то есть - судя по всему выехала на природу надолго. Сейчас сотрудники МЧС вместе с полицией проводят рейды в Крыму по самым популярным у туристов местам. Путешественников, которые незаконно возводят постройки и не соблюдают правила пожарной безопасности, - штрафуют.

Сотрудники МЧС и полиции уже выявили множество нарушений во время рейда на мысе Фиолент в Севастополе. Прежде всего, это неосторожное обращение с огнем, захламление зеленых территорий и возведение самостроев. Туристы часто разводят костры на месте лагерей для отдыхающих, а это может привести к пожарам.