Пять человек погибли, отравившись токсичным газом на пищевой фабрике в Китае

Пять человек погибли в результате отравления токсичным газом на пищевой фабрике в Китае. Об этом говорится в заявлении правительства уезда Чаннин городского округа Ибинь.

Инцидент произошел в понедельник, 24 мая. В экстренные службы начали поступать сообщения о происшествии на пищевой фабрике.

Отмечается, что прибывшие на место сотрудники экстренных служб обнаружили восемь человек - семь из них были без сознания. Одного пострадавшего, находившегося в сознании, направили в больницу для оказания необходимой помощи.

Двое пострадавших до сих пор находятся без сознания. В настоящий момент местные сотрудники правоохранительных органов продолжают расследование. Предположительно, находившиеся на фабрике люди могли отравиться токсичным газом во время проводимых там ремонтно-строительных работ.