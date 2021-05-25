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NASA создаст новую мощную систему мониторинга изменения климата Земли

Анна Берестовая
05:56 25.05.2021
NASA создаст новую обсерваторию системы Земли для отслеживания состояния климата.
NASA создаст новую мощную систему мониторинга изменения климата Земли
© Фото: pixabay.com
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NASA планирует создать новую обсерваторию системы Земли, которая будет заниматься предсказанием и отслеживанием изменений климата и стихийных бедствий на планете. Соответствующую информацию сообщили в пресс-службе агентства.

Для реализации задумки будет разработан целый ряд специальных программ. На выходе будет получено подробнейшее трехмерное изображение Земли от ее глубин до атмосферы. Об этом пишет ТАСС.

Как отметил глава NASA Билл Нельсон, организация не первый год работает над наблюдением за изменениями климата на планете. Новый проект выведет климатический мониторинг на новый уровень и позволит усилить защиту от стихийных бедствий.

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