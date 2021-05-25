Сквозь жару и пыль: экипажи БМП-3 впервые приняли участие в «Суворовском натиске»

Экипажи мотострелковых подразделений на полигоне Центрального военного округа в Челябинской области преодолели трассу всеармейского конкурса «Суворовский натиск» Армейских международных игр-2021 на боевых машинах пехоты БМП-3. Это первый случай использования на конкурсе «троек» - раньше экипажи показывали свои умения, управляя БМП-2.

Экипажи Западного и Южного военных округов, а также Дальневосточного военного общевойскового командного училища (ДВОКУ) стали первыми, кто принял участие в «Суворовском натиске» на БМП-3. Всего в конкурсе участвует девять команд, более 300 военнослужащих и 50 единиц военной и специальной техники.

Команды дебютировали в заездах в условиях аномальной жары, воздух на полигоне прогрелся до +35 градусов в тени. Механики-водители из-за пыли управляли боевыми машинами в условиях ограниченной видимости. Чтобы избежать столкновения перед препятствиями командиры взводов во время движения выстраивали экипажи в шахматном порядке, без пересечения траектории движения машин. По итогам заездов лучшее время прохождения конкурсной дистанции продемонстрировала команда ДВОКУ – 56 минут и 41 секунда. Второе место заняли экипажи Южного военного округа. Военнослужащие Западного военного округа завершили заезд на третьем месте.