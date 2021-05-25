Армия Юнармейцы совершили первые прыжки с парашютом в Амурской области в честь пятилетия движения Алексей Курильченко Юные парашютисты совершили свои первые прыжки на аэродроме Тамбовка в Амурской области. © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: На аэродроме Тамбовка парашютная группа юнармейцев Благовещенска совершила свои первые самостоятельные прыжки. Подняться в небо рискнули 15 активистов юнармейского движения в возрасте от 15 до 17 лет. Десантирование ребята посвятили грядущему пятилетию движения. © Минобороны РФ По словам руководителя военно-патриотического клуба «Форсаж», где проходят обучение ребята, бывшего военного летчика Александра Сальцова, большая часть юных спортсменов – девочки, которые ни в чем не уступают мальчишкам. «Прежде чем совершить свой первый прыжок, юнармейцы прошли серьезный обучающий курс. Как теорию - парашютную и летную подготовку, так и практику - на тренажерах. База нужна для того, чтобы довести действия до автоматизма. И только, когда все работает на уровне мышечной памяти, подростки могут покорять небо. Стоит отметить, что пилот без парашютной подготовки к штурвалу не допускается. А многие из обучающихся хотят овладеть и навыками пилотирования», - отметил Сальцов. © Минобороны РФ Александра Рудько в свои 16 лет уже «налетала» около 20 часов. У девушки за плечами три прыжка с парашютом. Именно Александра в качестве второго пилота управляла АН-2, с которого десантировались ее товарищи по юнармейскому братству. «Чувствую себя в своей стихии. Сначала попробовала из интереса, а потом поняла, что хочу поступать в профильный ВУЗ и связать свою судьбу с авиацией. Ничто не сравнится с ощущением волнения и всплеском адреналина», - пояснила Рудько. © Минобороны РФ Чтобы совершить первые прыжки, юнармейцы поднялись на высоту 800 метров. Признаются, страха как такового не было. Был барьер, когда нужно сделать шаг в открытое небо. «Конечно, волновалась, зато потом, когда смогла преодолеть свой внутренний дискомфорт – испытала непередаваемые эмоции. Это возможность в первую очередь доказать самой себе, что я смогу», - поделилась впечатлениями юнармеец Евгения Николаева. Поступок ребят мотивировал даже взрослых, рассказал исполняющий обязанности начальника регионального штаба Амурской области Сергей Богданов. «Кто-то вышивает, кто-то увлекается моделированием, а юнармейцы Амурской области выбирают парашютный спорт. Родители, видя, как их дети смело садятся в самолет, тоже решаются попробовать свои силы в прыжках с парашютом. Это тот случай, когда юнармейцы становятся примером для старших», - добавил он. © Минобороны РФ С мая у юных патриотов начинается интенсивная практика. Почти полгода, вплоть до октября ребята будут оттачивать полученные навыки. Кто-то - в качестве второго пилота, кто-то - в прыжках с парашютом. «Инструкторы, работающие с юнармейцами, передают им не только знания и опыт, а любовь к небу. Многие из ребят, как показывает практика, начинают заниматься из интереса, а потом их затягивает настолько, что они решают связать свою жизнь с гражданской или военной авиацией. А навыки в технике пилотирования, безусловно, будут бонусом при поступлении в учебное заведение» - подчеркнул начальник Главного штаба «Юнармии», трехкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, серебряный призер Олимпийских игр Никита Нагорный. © Минобороны РФ Сейчас в рядах «Юнармии» более 800 тысяч участников – самых смелых, самых отважных, самых инициативных ребят. Основной задачей движения является патриотическое воспитание, а также физическое, интеллектуальное и социальное развитие молодежи. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика © Минобороны РФ