Представители Германии посетят десантно-штурмовой полк ВС РФ в рамках Венского документа о доверии и безопасности

В период с 25 по 27 мая на территории Российской Федерации в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности Германией будет проведено посещение 108 десантно-штурмового полка Воздушно-десантных войск в Новороссийске. Об этом сообщил начальник российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

Целью посещения является проверка предоставленной ранее российской стороной информации о военных силах и планах развертывания основных систем вооружений и военной техники данного полка.

Инспекторам будут предоставлены предусмотренный положениями Венского документа брифинг, содержащий информацию о полке, а также возможность увидеть в ходе посещения личный состав и основные системы вооружений и военной техники полка.