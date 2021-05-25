«То, что доктор прописал»: как не попасться на уловки в аптеке

Бывают ситуации, когда фармацевт в аптеке вместо нужного вам лекарства упорно пытается предложить другой товар. Это почти наверняка является торговой уловкой, на которую не нужно вестись.

Такие мнение высказал врач-терапевт Алексей Хухрев. Он предупредил, что продать покупателю выгоднее более дорогой продукт, либо большее число лечебных средств. Притом, такая покупка может оказаться не только неэкономной, но и опасной для здоровья.

«В интересах пациента – брать то, что доктор прописал», - обозначил эксперт в интервью радио Sputnik.

Единственным исключением из этого правила выступают лекарства-дженерики, являющиеся полными аналогами выписанного препарата по химическому составу. Однако перед их приобретением пациент должен самостоятельно изучить активные вещества в средстве и сверить страну-изготовителя.