Названа дата первой после пандемии очной встречи глав МИД стран G7
Глава министерства иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что вскоре состоится первая за два года очная встреча глав МИД стран Большой семерки. По словам Рааба, она пройдет в Лондоне с 3 по 5 мая.
Предполагается, что министры иностранных дел стран G7 обсудят противодействие новых глобальным угрозам, восстановление после пандемии, защиту прав человека и другие актуальные темы, цитирует РИА Новости. Также главы МИД обсудят вопросы борьбы с изменением климата.
Помимо представителей стран G7, куда на данный момент входят Франция, Германия, Великобритания, Канада, Италия, Япония и США, на встречу в роли гостей приглашены представители других стран. В Лондоне ожидают гостей из ЮАР, Австралии, Индии, Южной Кореи и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.
Предполагается, что Доминик Рааб проведёт двусторонние встречи с каждым из министров G7 и с приглашёнными гостями в течение недели.