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Россиянам рассказали, что нужно для получения новой выплаты на детей

Анна Берестовая
04:09 25.05.2021
Сенатор объяснила, как назначаются новые выплаты для неполных семей с детьми.
Россиянам рассказали, что нужно для получения новой выплаты на детей
© Фото: pixabay.com
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Чтобы получить выплату на детей 8-17 лет для неполных семей необходимо вовремя подать заявление на портале Госуслуг. Об этом рассказала председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.

Она посоветовала начать оформлять заявления уже сейчас, чтобы 1 июля не столкнуться с разочарованием. Святенко также указала, что после принятия заявки выплаты будут производиться ровно год, после чего необходимо будет изъявлять желание получать господдержку вновь.

«За год ситуация может измениться и необходимость в государственной поддержке отпадет», - объяснила сенатор в интервью «Парламентской газете».

Председатель указала, что для реализации другой поддерживающей меры - ежемесячных выплат в период беременности - также следует подать заявление. Сделать это нужно на ранних сроках - от шести до двенадцати недель.

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