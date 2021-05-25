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Разведать, обработать, обезвредить: военнослужащие РХБЗ приступили к прохождению испытаний конкурса «Безопасная среда»

Алексей Курильченко
05:00 25.05.2021
Военнослужащие подразделений радиационной и химической защиты вступили в борьбу за право представлять Россию на Армейских играх-2021.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Всеармейский этап конкурса Армейских Международных игр «Безопасная среда» среди лучших экипажей радиационной и химической разведки стартовал  на полигоне Песочное в Ярославской области.

Конкурс «Безопасная среда» состоит из трех этапов: индивидуальной гонки, огневой подготовки и эстафеты, в ходе которых каждый член экипажа выполнит 26 нормативов по специальной подготовке и радиационной, химической и биологической защите. Конкурсанты должны преодолеть препятствия конкурсной трассы, принять участие в практической стрельбе, осуществить поиск радиоактивных источников, дистанционную химическую разведку и специальную обработку.

Полигон учебного центра Военной академии РХБЗ им. Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко стал первым в стране полигоном международного уровня для экстремального вождения бронемашин и практической стрельбы на время со сменой огневой позиции из стрелкового оружия.

В настоящее время уникальный поволжский полигон оборудован огненно-штурмовой полосой с канатной дорогой, траншеями, площадками для специальной обработки, отбора проб, радиационного контроля техники, химического контроля и практической стрельбы.

В отборочных состязаниях, которые проводились с февраля по май 2021 года, приняли участие более 2000 военнослужащих и свыше 800 единиц специальной техники.

Всеармейский этап конкурса «Безопасная среда» завершится 29 мая на полигоне Песочное учебного центра Военной академии, расположенной на границе Костромской и Ярославской областей.

Победители Всероссийских соревнований будут отстаивать честь Российской армии на конкурсе «Безопасная среда» VII Армейских Международных игр, которые состоятся в августе 2021 года.

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