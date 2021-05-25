Тематический поезд акции «Мы - армия страны! Мы - армия народа!» посетили более 15 тысяч человек на Алтае

Более 15 000 человек посетили тематический поезд военно-патриотической акции «Мы – армия страны! Мы – армия народа!» на Алтае. Эшелон прибыл на станцию железнодорожного вокзала в город Барнаул 24 мая. На перроне прошла торжественная встреча железнодорожного состава под музыкальное сопровождение военного духового оркестра и с традиционным поднесением хлеба и соли.

Эшелон встречали командир мотострелкового соединения ЦВО полковник Олег Курыгин, командир ракетной дивизии генерал-майор Александр Прокопенков, военный комиссар Алтайского края полковник Марат Усманов. На митинге выступили начальник эшелона полковник Павел Олексюк, представители правительства Алтайского края и городской администрации, депутаты, юнармейцы.

Гости акции почтили минутой молчания воинов, погибших во время Великой Отечественной войны, а затем приступили к осмотру экспонатов передвижной выставки. В 17-ти тематических вагонах барнаульцы и гости города смогли ознакомиться с интерактивными выставками и экспонатами, отображающими героические страницы истории России, новейшие достижения Вооруженных Сил Российской Федерации, развитие юнармейского движения и работу военных медиков в период пандемии.

Большой интерес у жителей Алтайского края вызвали образцы современной военной техники – бронеавтомобили «Тайфун-К», танк Т-90М, САУ «Коалиция-СВ», а также военные трофеи, привезенные из Сирийской Арабской Республики – бронеавтомобили «Хаммер-1» и «Пантера».

На железнодорожном вокзале также был развернут пункт отбора граждан на военную службу по контракту, где каждый желающий смог узнать для себя полезную информацию и проконсультироваться.

Масштабная военно-патриотическая акция «Мы – армия страны! Мы – армия народа!» стартовала 25 апреля с Киевского вокзала Москвы. Во время движения железнодорожный состав проследует через всю страну и сделает остановки в 51 городе. Акция завершится 27 июня праздничными мероприятиями в подмосковном парке «Патриот».