В стране и мире Блинкен обсудил с главой МИД Германии «Северный поток-2» Алексей Курильченко Энтони Блинкен провел переговоры с главой МИД Германии и затронул тему «Северного потока-2». © Фото: Jens Büttner ZB Globallookpress Читайте нас на: Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с главой МИД Германии Хайко Маасом вопросы, связанные с «Северным потоком-2», инцидентом в Белоруссии и ситуацией в секторе Газа. «Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Маас обсудили координацию следующих шагов в рамках ответа на события в Белоруссии и совместных усилий по оказанию помощи в Газе, а также важность оживления НАТО», - цитирует РИА Новости сообщение госдепартамента. Ранее Блинкен провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. По словам российского министра, госсекретарь не предоставил доказательств претензий Вашингтона к Москве на встрече в Рейкьявике. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика