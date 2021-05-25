Блинкен обсудил с главой МИД Германии «Северный поток-2»
Энтони Блинкен провел переговоры с главой МИД Германии и затронул тему «Северного потока-2».
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Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с главой МИД Германии Хайко Маасом вопросы, связанные с «Северным потоком-2», инцидентом в Белоруссии и ситуацией в секторе Газа.
«Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Маас обсудили координацию следующих шагов в рамках ответа на события в Белоруссии и совместных усилий по оказанию помощи в Газе, а также важность оживления НАТО», - цитирует РИА Новости сообщение госдепартамента.
Ранее Блинкен провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. По словам российского министра, госсекретарь не предоставил доказательств претензий Вашингтона к Москве на встрече в Рейкьявике.