Надежная защита: как миротворцы РФ контролируют соблюдение режима прекращения огня в Карабахе

Военнослужащие российского миротворческого континента продолжают выполнять задачи по контролю за соблюдением режима прекращения огня на линии разграничения сторон в зоне своей ответственности, а также обеспечивают безопасность движения автотранспорта, перевозки продовольствия и различных товаров по Лачинскому коридору.

За прошедшую неделю в зоне ответственности миротворческого контингента нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Провокационных действий в отношении российских военнослужащих не отмечено.

Все наблюдательные посты российского миротворческого контингента оборудованы фортификационными сооружениями «Блокпост», предназначенными для защиты военнослужащих от стрелкового оружия и осколков, а также ведения кругового наблюдения за близлежащей территорией.

«Наша основная задача – это контроль за соблюдением соглашения прекращения огня, а также обеспечение безопасности движения гражданского транспорта по маршруту. Для этого на посту организованы контрольно-пропускные пункты, на которых весь транспорт учитывается. Ведется круглосуточный мониторинг местности, а также обеспечивается безопасность движения гражданского автотранспорта», - сообщил командир наблюдательного поста Сергей Иванов.

Помимо контроля за обстановкой в зоне ответственности, личный состав наблюдательных постов российского миротворческого контингента в плановом порядке осуществляет мероприятия боевой подготовки и проводит тренировки по предотвращению нарушений, а также возможного нападения на наблюдательный пост. Российские миротворцы, в случае получения сигнала о происшествии, готовы в кратчайшее время занять оборону на заранее оборудованных позициях в соответствии со штатным расписанием.