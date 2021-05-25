Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Нагорный Карабах ТЕГИ

Надежная защита: как миротворцы РФ контролируют соблюдение режима прекращения огня в Карабахе

Анна Берестовая
03:06 25.05.2021
Миротворцы РФ показали, как проходит работа и тренировки военнослужащих на постах в Нагорном Карабахе.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
Читайте нас на:

Военнослужащие российского миротворческого континента продолжают выполнять задачи по контролю за соблюдением режима прекращения огня на линии разграничения сторон в зоне своей ответственности, а также обеспечивают безопасность движения автотранспорта, перевозки продовольствия и различных товаров по Лачинскому коридору.

За прошедшую неделю в зоне ответственности миротворческого контингента нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Провокационных действий в отношении российских военнослужащих не отмечено.

Все наблюдательные посты российского миротворческого контингента оборудованы фортификационными сооружениями «Блокпост», предназначенными для защиты военнослужащих от стрелкового оружия и осколков, а также ведения кругового наблюдения за близлежащей территорией.

«Наша основная задача – это контроль за соблюдением соглашения прекращения огня, а также обеспечение безопасности движения гражданского транспорта по маршруту. Для этого на посту организованы контрольно-пропускные пункты, на которых весь транспорт учитывается. Ведется круглосуточный мониторинг местности, а также обеспечивается безопасность движения гражданского автотранспорта», - сообщил командир наблюдательного поста Сергей Иванов.

Помимо контроля за обстановкой в зоне ответственности, личный состав наблюдательных постов российского миротворческого контингента в плановом порядке осуществляет мероприятия боевой подготовки и проводит тренировки по предотвращению нарушений, а также возможного нападения на наблюдательный пост. Российские миротворцы, в случае получения сигнала о происшествии, готовы в кратчайшее время занять оборону на заранее оборудованных позициях в соответствии со штатным расписанием.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
02:30 В стране и мире
Байден поручил разработать меры по привлечению Белоруссии к ответственности за инцидент с самолетом
02:04 В стране и мире
В Рособрнадзоре заявили о необязательности вакцинации школьников перед ЕГЭ
01:23 В стране и мире
«Желтая плесень» атаковала Индию
00:23 В стране и мире
Флаг России в центре Риги заменили на знамя Олимпийского комитета РФ
00:03 В стране и мире
ХАМАС отрицает свою причастность к инциденту с самолетом Ryanair
Популярное
Популярное
Видео
Вышли из забоя: как шахтерская оппозиция может навсегда изменить украинскую политику
Ученые назвали пять признаков приближающейся смерти
Видео
На Северном флоте рассказали о будущем титановых АПЛ
Видео
Диетолог рассказал о неожиданных свойствах авокадо
В Белоруссии рассказали подробности о посадке самолета Ryanair после сообщений о минировании
Солист победившей на «Евровидении» рок-группы из Италии пройдет тест на наркотики
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.