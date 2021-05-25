В Оренбургской области танкисты ЦВО завершили вакцинацию от COVID-19

В Оренбургской области военнослужащие танковых подразделений Центрального военного округа полностью завершили вакцинацию от коронавирусной инфекции, им введены первый и второй компоненты вакцины «Спутник V», разработанной институтом Гамалеи при участии Минобороны РФ.

К вакцинации были привлечены все категории военнослужащих, которые ранее не болели COVID-19. Перед введением вакцины специалисты медицинской службы проводили информирование о воздействии препарата «Спутник V» на организм человека. Вакцинация проводилась только после осмотра и консультирования вакцинируемого терапевтом, а также подписания согласия на введение компонентов препарата.

Ранее новобранцы Тихоокеанского флота, прибывшие на службу в рамках весенней призывной кампании, начали получать вакцину от коронавируса. Перед процедурой каждый проходит обязательный медицинский осмотр. Второй компонент вакцины введут через 21 день.