«Мастера артиллерийского огня»: лучших артиллеристов Минобороны РФ определяют в Саратовской области

На полигоне Широкий Карамыш стартовал всеармейский этап конкурса Армейских международных игр «Мастера артиллерийского огня». В торжественной церемонии открытия приняли участие начальник Ракетных войск и артиллерии ВС РФ генерал-лейтенант Михаил Матвеевский, представители правительства Саратовской области, юнармейцы, жители региона и участники соревнований, представляющие Центральный, Западный, Южный, Восточный военные округа, Северный Флот, Воздушно-десантные войска, Михайловскую артиллерийскую академию и 631 учебный центр боевого применения артиллерии.

После открытия военнослужащие вышли на трассу, где посоревновались в первом этапе конкурса – индивидуальной гонке. В ходе соревнований расчеты 120-мм минометных комплексов 2С12А «Сани» в дневное и ночное время должны были поразить мишени, расположенные на дистанциях до 1500 метров, имитирующих живую силу условного противника. Кроме того, необходимо преодолеть трассу с препятствиями на автомобилях Урал-43206, а также выполнить стрельбу из гранатометов РПГ-7, пулеметов ПКТ и автоматов АК-74.

В состязаниях среди минометных расчетов принимают участие около 200 военнослужащих и задействовано более 30 единиц специальной военной техники.