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«Нам есть чем воевать»: командующий войсками ЮВО рассказал о поступлении нового вооружения

Алексей Курильченко
00:00 26.05.2021
Александр Дворников рассказал о новейших образцах вооружения, поступивших в ЮВО и предстоящем летнем периоде учений.
«Нам есть чем воевать»: командующий войсками ЮВО рассказал о поступлении нового вооружения
© Фото: Минобороны РФ
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За прошедший год в распоряжение войск Южного военного округа поступило более 100 образцов новейшего вооружения, включая вертолеты, корабли и бронетехнику. Даже до этого поступления войска ЮВО занимали лидирующие позиции по перевооружению - например, зенитные ракетные войска на 90% укомплектованы новейшим вооружением. Об этом заявил командующий войсками Южного военного округа, Герой России, генерал армии Александр Дворников в интервью газете «Красная Звезда».

«Нам сегодня действительно есть чем воевать – государство об этом заботится. Наша же задача – научиться использовать вверенное нам оружие максимально эффективно», - отметил генерал армии.

Дворников заявил, что у его подчиненных накоплен уникальный опыт ведения боевых действий в любых условиях - в распоряжении округа имеются все возможные подразделения, включая боевых альпинистов и конные войска.

«Лично моя позиция такова – в боевой подготовке не может быть раз и навсегда принятых стандартов. Консерватизм здесь неприемлем. Поэтому на всех уровнях всячески поддерживаю разумную инициативу», - отметил Дворников.

На данный момент войска ЮВО активно готовятся к летнему периоду учений. По словам Дворникова, летом запланировано множество масштабных маневров, включая и международные. На территории ЮВО будет проведено три международных мероприятия. Одно из них - российско-индийское учение «Индра-2021» - стартует в конце лета на общевойсковом полигоне Прудбой. Осенью на Кубани и в Северной Осетии будут проведены российско-пакистанское учение «Дружба-2021» и российско-алжирское учение.

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