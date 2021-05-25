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«Без права на ошибку»: разведчики показали навыки преодоления минного поля на конкурсе в Сибири

Алексей Курильченко
23:17 25.05.2021
В ходе всеармейского этапа конкурса «Отличники войсковой разведки» военнослужащие преодолевают полосу препятствий, имитирующую минное поле.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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В ходе проведения IV этапа всеармейского конкурса «Отличники войсковой разведки-2021» на полигоне Кольцово в Новосибирской области участники 10 команд приступили к выполнению нормативов по преодолению минно-взрывных участков и уничтожению сил условного противника в составе разведывательных групп.

Разведчикам предстоит преодолеть участок, на котором заложены имитационные мины и растяжки с ручными гранатами. Для этого на препятствие первым выходит сапер, прокладывая безопасный путь остальным членам команды. При «подрыве» военнослужащий сходит с дистанции. После преодоления минно-взрывного участка разведчики в составе группы выполняют стрельбу по мишеням из автоматов, пулеметов, пистолетов и гранатометов. Затем участникам соревнований предстоит установить радиосвязь с командованием и доложить о выполнении задачи.

При подведении итогов IV этапа соревнований будут учитываться результаты индивидуальной стрельбы всех членов команд из стрелкового оружия и метания ножей и саперных лопат. По итогам трех прошедших этапов лидерство на всеармейском конкурсе сохранили разведчики из Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ).

Последним испытанием для участников армейских игр станет преодоление водной преграды на бронированных машинах пехоты и выход разведывательной группы в район сборов после выполнения задачи.

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