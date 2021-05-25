Греция опровергла сообщения об «агентах белорусского КГБ» на рейсе Ryanair

Слухи о том, что на борту самолета Ryanair, вынужденно севшего в Минске, находились «агенты КГБ» безосновательны. Об этом заявил глава правительства Греции Кириакос Мицотакис.

«Нет абсолютно никаких указаний на то, что кто-то внутри самолета участвовал в процессе отклонения самолета от его курса и в итоге приземления в Минске, а не в Вильнюсе», - сказал он в ходе саммита ЕС.

Мицотакис подчеркнул, что на данный момент есть достаточные свидетельства, что командира самолета предупредила белорусская сторона, в результате чего он изменил курс.