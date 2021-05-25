Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире Ситуация в Сирии ТЕГИ

Боевики совершили 46 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии

Светлана Головина
22:17 25.05.2021
Террористы обстреляли провинции Идлиб, Латакия, Алеппо и Хама.
Боевики совершили 46 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии
© Фото: Anas Alkharboutli dpa Globallookpress
Читайте нас на:

В Идлибской зоне деэскалации в Сирии террористы «Джебхат ан-Нусра*» совершили 46 обстрелов. Об этом заявил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон, контр-адмирал Александр Карпов.

«В провинции Идлиб - 23 обстрела, в провинции Латакия -10 обстрелов, в провинции Алеппо - четыре, в провинции Хама – девять», - отметил он на брифинге.

За прошедшие сутки обстрелов со стороны подконтрольных Турции незаконных вооруженных формирований не зарегистрировано.

Кроме того, подразделениями российской военной полиции продолжено сопровождение гражданского автотранспорта на участке трассы М4 между населенными пунктами Айн-Иса провинции Ракка и Телль-Тамер провинции Хасеке.

По словам Карпова, за минувшие сутки осуществлено сопровождение 328 автомобилей и 600 человек.  

*Запрещенная на территории России террористическая организация

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:00 В стране и мире
«Настоящая истерика»: Захарова оценила реакцию Запада на посадку самолета Ryanair в Минске
20:21 В стране и мире
В США назвали предстоящую встречу Путина и Байдена «жизненно важной»
19:21 В стране и мире
Макрон заявил о неэффективности политики санкций в отношении России
18:25 В стране и мире
ГД приняла в первом чтении законопроект о запрете отождествления СССР и нацистской Германии
17:37 В стране и мире
Видео
У порта Шри-Ланки прогремел взрыв в контейнеровозе первозившем азотную кислоту
Популярное
Контейнерный перевозчик Maersk запустил суда через Россию в обход Суэцкого канала
Видео
Мать школьницы из Краснодара рассказала, что дочери помогло уйти от преследователя
Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня
Видео
«Пошли на хитрость»: в МИД РФ зафиксировали нарушение СНВ-3 со стороны США
Ученые обнаружили новый косвенный признак существования жизни на Марсе
«То, что доктор прописал»: как не попасться на уловки в аптеке
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.