В стране и мире Ситуация в Сирии Боевики совершили 46 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии Светлана Головина Террористы обстреляли провинции Идлиб, Латакия, Алеппо и Хама. © Фото: Anas Alkharboutli dpa Globallookpress Читайте нас на: В Идлибской зоне деэскалации в Сирии террористы «Джебхат ан-Нусра*» совершили 46 обстрелов. Об этом заявил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон, контр-адмирал Александр Карпов. «В провинции Идлиб - 23 обстрела, в провинции Латакия -10 обстрелов, в провинции Алеппо - четыре, в провинции Хама – девять», - отметил он на брифинге. За прошедшие сутки обстрелов со стороны подконтрольных Турции незаконных вооруженных формирований не зарегистрировано. Кроме того, подразделениями российской военной полиции продолжено сопровождение гражданского автотранспорта на участке трассы М4 между населенными пунктами Айн-Иса провинции Ракка и Телль-Тамер провинции Хасеке. По словам Карпова, за минувшие сутки осуществлено сопровождение 328 автомобилей и 600 человек. *Запрещенная на территории России террористическая организация В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика