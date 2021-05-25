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Ни единой помехи: женщины-связисты впервые вступили в борьбу за право представлять ВС РФ на АрМИ-2021

Алексей Курильченко
02:24 25.05.2021
Специалисты войск связи приступили к выполнению задач всеармейского этапа конкурса «Уверенный прием».
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Лучшие специалисты войск связи военных округов и учреждений Министерства обороны Российской Федерации вступили в борьбу за звание лучшего связиста российской армии и право представлять Россию на международном конкурсе «Уверенный прием», который пройдет в Минске в конце лета. Впервые за историю конкурса пять экипажей средств связи полностью укомплектованы девушками, которые борются за первенство и звание лучшего военного связиста наравне с мужчинами.

Полигоном для проведения всеармейского этапа конкурса АрМИ-2021 «Уверенный прием» впервые стал межвидовой учебный центр войск связи Центрального военного округа в Ульяновске. Соревнования продлятся до 29 мая.

В торжественной церемонии открытия конкурса и жеребьевке приняли участие представители командования ЦВО, Главного Управления связи Министерства обороны Российской Федерации, правительства Ульяновской области, ветеранских и общественных организаций, а также юнармейцы. Для гостей мероприятия была открыта фан-зона с выставкой современной и исторической техники связи, а также демонстрационными стендами продукции оборонных предприятий Ульяновской области.

В соревнованиях принимают участие пять команд от военных округов и учреждений войск связи Вооруженных Сил РФ. В ходе конкурса команды из более 200 специалистов войск связи продемонстрируют свои профессиональные навыки и мастерство в выполнении нормативов в радиообмене, при работе на командно-штабных машинах и оборудовании IT-структуры.

Конкурсантам предстоит соревноваться в основных испытаниях: «Уверенный прием», «Уверенная передача», «Радиообмен», «Радиоориентирование», «Военизированная эстафета», «Работа на оборудовании IT-структуры» и «Работа по установлению видеосвязи с географически удаленными объектами».

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