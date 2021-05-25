«Газпром» намерен построить в Петербурге второй в мире по высоте небоскреб

«Газпром» выступил с инициативой построить в Санкт-Петербурге второй по высоте в мире небоскреб. Идея была озвучена на заседании межведомственного совета по реализации соглашения о сотрудничестве между компанией и администрацией города.

«Его высота составит 703 метров. Небоскреб будет вторым по высоте в мире и абсолютным рекордсменом по высоте обзорной площадки (590 м) и верхнего эксплуатируемого этажа», - уточняется в Telegram-канале «Газпрома».

По предварительным данным небоскреб «Лахта Центр 2» появится рядом с самым высоким в России зданием - «Лахта Центр». Оно располагается в Приморском районе Санкт-Петербурга на берегу Финского залива.