Операция «Немыслимое»: как США и Великобритания хотели напасть на СССР в 1945 году

Об операции «Немыслимое» - англо-американский план нападения на Советский Союз - наша разведка знала еще в 1945-м году. Однако подробности, и то не все, рассекречены были только сейчас - Британский национальный архив опубликовал первую страницу документа.

Здесь немало интересных деталей. Есть даже конкретная дата начала потенциальной войны США, Британии и их союзников против нашей страны.

«Великобритания и США имеют полную поддержку польских войск, и могут рассчитывать на немецкие силы, на то, что осталось от немецкой промышленности. Начало боевых действий запланировано на 1 июля 1945 года», - говорится в тексте.

Первым ударом англо-американские войска планировали выбить красноармейцев из Берлина, после чего уничтожить советские дивизии в Польше. На втором этапе наступательной операции планировалось задействовать более восьми тысяч танков.

«Он знал, что Советский Союз очень пострадал в войне - это я о Черчилле, конечно, знал, что вы потеряли 27 миллионов людей, что экономика разрушена. Он думал, что он победит СССР в крупном танковом сражении в Польше и Великобритания будет повелевать миром», - рассказал профессор истории Американского университета Вашингтона Питер Кузник.

Черчилль разработал этот план еще до окончания войны, за три месяца до Постдамской конференции, за год до своей Фултонской речи - антисоветского манифеста.

«Немыслимое» Белый Дом счел планом слишком дерзким, рискованным, ведущим к неоправданным потерям. В 1945-м году в США создали ядерную бомбу. После того, как на примере Хиросимы и Нагасаки показали Союзу ее мощь, приступили к разработке плана «Дропшот» - ядерного удара по СССР.

«В соответствии с этим планом в ночь с 31 декабря на 1 января 1957 года несколько десятков городов Советского Союза должны были подвергнуться массированным ядерным ударам. Что сдержало? Сдержало появление у Советского Союза непосредственно в этот период атомного оружия. Кроме того, мы подходили к созданию межконтинентальных баллистических ракет»», - рассказал директор музея войск ПВО, военный историк Юрий Кнутов.

Большая часть плана «Немыслимое» до сих пор находится под грифом секретно. Время раскрыть все тайны холодной войны и поставить в этой истории точку, видимо, еще не пришло.