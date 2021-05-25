Армия В Минобороны РФ проведены консультации с США о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним Кира Карон Стороны обсудили взаимодействие экипажей кораблей и самолетов, выполнение правил, предусмотренных соглашением. © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда Читайте нас на: В Минобороны России 25 мая были проведены плановые российско-американские консультации по выполнению Соглашения между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и Правительством Соединенных Штатов Америки о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним 1972 года. Стороны обсудили взаимодействие экипажей кораблей и самолетов, выполнение правил, предусмотренных соглашением. Очередной раунд консультаций намечен на 2022 год. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика