В Минобороны РФ проведены консультации с США о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним
Стороны обсудили взаимодействие экипажей кораблей и самолетов, выполнение правил, предусмотренных соглашением.
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В Минобороны России 25 мая были проведены плановые российско-американские консультации по выполнению Соглашения между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и Правительством Соединенных Штатов Америки о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним 1972 года.
Стороны обсудили взаимодействие экипажей кораблей и самолетов, выполнение правил, предусмотренных соглашением.
Очередной раунд консультаций намечен на 2022 год.