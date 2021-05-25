Российский суд оштрафовал Facebook на 26 миллионов рублей

Российский суд принял решение оштрафовать западную компанию Facebook за неудаление запрещенного контента. Об этом сообщили в Таганском районном суде Москвы.

«Компания Facebook признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 4 миллиона рублей», - сказали в суде.

Facebook оштрафован по восьми эпизодам. По двум из них вынесен штраф в размере четыре миллиона рублей за каждый, по шести остальным - в размере три миллиона рублей за каждое административное правонарушение.

Ранее Мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы во вторник оштрафовал компанию Google по трем протоколам на шесть миллионов рублей.