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Славянское братство: российские военные инженеры прибыли в Сербию для совместных учений

Тимур Шерзад
18:09 25.05.2021
Также российские военные инженеры передадут сербским коллегам наработанный ими опыт - он весьма богат, и приобретен на войнах и учениях не только в России, но и за ее пределами. 
Славянское братство: российские военные инженеры прибыли в Сербию для совместных учений
© Фото: Минобороны России
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Российские военные инженеры прибыли в Сербию для участия в совместных учениях - они продлятся до 11 июня. 

В их ходе будут отработаны вопросы взаимодействия при организации инженерного обеспечения и выполнения сопутствующих задач. 

Также российские военные инженеры передадут сербским коллегам наработанный ими опыт - он весьма богат, и приобретен на войнах и учениях не только в России, но и за ее пределами. 

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