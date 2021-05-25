Славянское братство: российские военные инженеры прибыли в Сербию для совместных учений
Также российские военные инженеры передадут сербским коллегам наработанный ими опыт - он весьма богат, и приобретен на войнах и учениях не только в России, но и за ее пределами.
© Фото: Минобороны России
Российские военные инженеры прибыли в Сербию для участия в совместных учениях - они продлятся до 11 июня.
В их ходе будут отработаны вопросы взаимодействия при организации инженерного обеспечения и выполнения сопутствующих задач.
Также российские военные инженеры передадут сербским коллегам наработанный ими опыт - он весьма богат, и приобретен на войнах и учениях не только в России, но и за ее пределами.