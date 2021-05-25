Армия Славянское братство: российские военные инженеры прибыли в Сербию для совместных учений Тимур Шерзад Также российские военные инженеры передадут сербским коллегам наработанный ими опыт - он весьма богат, и приобретен на войнах и учениях не только в России, но и за ее пределами. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Российские военные инженеры прибыли в Сербию для участия в совместных учениях - они продлятся до 11 июня. В их ходе будут отработаны вопросы взаимодействия при организации инженерного обеспечения и выполнения сопутствующих задач. Также российские военные инженеры передадут сербским коллегам наработанный ими опыт - он весьма богат, и приобретен на войнах и учениях не только в России, но и за ее пределами. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика