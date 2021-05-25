Опубликована расшифровка переговоров диспетчера с бортом Ryanair

Вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в аэропорту Минска ситуация продолжает накаляться. Для ее урегулирования Департамент по авиации Минтранса Белоруссии опубликовал расшифровку переговоров пилотов с диспетчером и приглашает представителей международной организации гражданской авиации, ассоциации воздушного транспорта, авиавластей ЕС и США для изучения инцидента.

Пилот: Откуда пришла рекомендация перенаправиться в Минск? Откуда? От авиакомпании? Из аэропорта вылета или из аэропорта назначения?

Диспетчер: Это наша рекомендация.

Пилот: Можете повторить еще раз?

Диспетчер: Это наша рекомендация.

Спустя какое-то время командира экипажа вновь вызывают на связь, после чего, судя по расшифровке, пилот сам принял решение возвращаться.

Диспетчер: Сообщите свое решение, пожалуйста.

Пилот: Мне нужен ответ на вопрос. Какой код? Зеленый желтый или янтарно-красный?

Пилот: Мы заявляем о чрезвычайной ситуации на борту. Мы намерены перенаправить рейс в аэропорт Минска.

В переговорах ни слова о том, что к посадке экипаж принуждал поднятый по тревоге военный самолет МиГ-29, кадры приземления которого, якобы после перехвата гражданского судна появились накануне. Также в расшифровке отсутствуют угрозы со стороны диспетчера в адрес экипажа.

Подробнее смотрите в сюжете Константина Худолеева.