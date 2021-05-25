У порта Шри-Ланки прогремел взрыв в контейнеровозе первозившем азотную кислоту

На контейнеровозе X-Press Pearl недалеко от порта Коломбо Шри-Ланка, который перевозил 25 тонн азотной кислоты, прогремел взрыв. Сообщается о двух пострадавших в результате инцидента.

Происшествие случилось во время того, когда военная авиация и военные моряки тушили на судне пожар. Пожар начался еще 20 мая, передает Reuters.

Дальнейшая информация о ЧП уточняется.