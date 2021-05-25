У порта Шри-Ланки прогремел взрыв в контейнеровозе первозившем азотную кислоту
Инцидент произошел, когда военная авиация и военные моряки тушили на судне пожар.
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На контейнеровозе X-Press Pearl недалеко от порта Коломбо Шри-Ланка, который перевозил 25 тонн азотной кислоты, прогремел взрыв. Сообщается о двух пострадавших в результате инцидента.
Происшествие случилось во время того, когда военная авиация и военные моряки тушили на судне пожар. Пожар начался еще 20 мая, передает Reuters.
Дальнейшая информация о ЧП уточняется.