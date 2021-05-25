Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Нашествие черной мошки: полчища насекомых блокировали несколько сел под Ульяновском

Светлана Головина
17:10 25.05.2021
Из-за огромного количества мошкары местные жители вынуждены не выходить из дома и прятать животных.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Несколько сел в Ульяновской области страдают от нашествия черной таежной мошки. Жители забросили огороды, «укрыли» по возможности в доме скот и стараются выходить из дома только в редких случаях.

На данный момент известно, что от укусов насекомых погибли несколько коров, серьезно пострадали собаки и птицы.  Помимо того, что мошка наносит серьезные укусы, она забивается в носовые пазухи быков и коз затрудняется дыхание, и они погибают. 

Сложная ситуация складывается в Выползово, Лаве, Астрадамовке и Чеботаевке. Отмечается, что особую активность мошка проявляется на жаре и отсутствии ветра.

Чтобы защитить органы дыхания жители используют сетки и плавательные маски. Однако данная разновидность насекомого настолько мелкая и агрессивная,  что пробивается даже через защитную шляпу для пчеловодов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:37 В стране и мире
Видео
У порта Шри-Ланки прогремел взрыв в контейнеровозе первозившем азотную кислоту
17:04 В стране и мире
Видео
Google оштрафован российским судом на шесть миллионов рублей
17:02 В стране и мире
Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня
15:58 ОПК
Видео
Путин сообщил о начале работы над госпрограммой вооружений до 2034 года
14:25 В стране и мире
Видео
Лавров рассказал о подготовке к встрече Путина и Байдена
Популярное
Контейнерный перевозчик Maersk запустил суда через Россию в обход Суэцкого канала
Видео
Мать школьницы из Краснодара рассказала, что дочери помогло уйти от преследователя
Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня
Видео
«Пошли на хитрость»: в МИД РФ зафиксировали нарушение СНВ-3 со стороны США
Ученые обнаружили новый косвенный признак существования жизни на Марсе
«То, что доктор прописал»: как не попасться на уловки в аптеке
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.