Нашествие черной мошки: полчища насекомых блокировали несколько сел под Ульяновском

Несколько сел в Ульяновской области страдают от нашествия черной таежной мошки. Жители забросили огороды, «укрыли» по возможности в доме скот и стараются выходить из дома только в редких случаях.

На данный момент известно, что от укусов насекомых погибли несколько коров, серьезно пострадали собаки и птицы. Помимо того, что мошка наносит серьезные укусы, она забивается в носовые пазухи быков и коз затрудняется дыхание, и они погибают.

Сложная ситуация складывается в Выползово, Лаве, Астрадамовке и Чеботаевке. Отмечается, что особую активность мошка проявляется на жаре и отсутствии ветра.

Чтобы защитить органы дыхания жители используют сетки и плавательные маски. Однако данная разновидность насекомого настолько мелкая и агрессивная, что пробивается даже через защитную шляпу для пчеловодов.