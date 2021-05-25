«Черная дыра» Пентагона: куда бесследно исчезли 35 триллионов долларов Минобороны США

Американский журнал Newsweek опубликовал громкое расследование, в соответствии с которым в США якобы существует «секретная армия» численностью 60 тысяч человек. Конкретных доказательств этому представлено не было, а вот сама публикация любопытно совпала с раскрытием крупного коррупционного скандала - бесследной пропажей из бюджета Минобороны США 35 триллионов долларов.

Отчитаться Пентагон смог только за немногим более 20 миллиардов. Следов большей части потраченной суммы обнаружить не удалось. Тогда американским военным припомнили многое - от разработки истребителя F-35 за 2 триллиона долларов до эсминца за 4 с лишним.

Крупный коррупционный скандал как таковой - не новость для американских СМИ. Американцам давно стало ясно, что невозможно тратить абсолютно все деньги, предназначенные армии, на сугубо военные разработки и потребности. Так и встал главный вопрос: было ли громкое расследование грандиозным разоблачением Пентагона или грандиозной мистификацией?

Как на протяжении многих лет американцам удавалось держать в тени спецслужбу численностью свыше ЦРУ? И в чем на самом деле правда? Смотрите в новом выпуске программы «Специальный репортаж» на телеканале «Звезда» во вторник, 25 мая, в 18:30.

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