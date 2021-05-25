Центральный детский магазин в Москве начал свою работу

Центральный детский магазин в Москве, опечатанный за нарушение профилактических эпидемиологических мер, открылся сегодня после проверки. Роспотребнадзор проверил устраненные магазином нарушения и его готовность к работе.

На кадрах видно, как около магазина ожидает очередь. После того как была проведена проверка, в Центральный детский магазин запустили покупателей.

Работу детского магазина на Лубянке в Москве временно приостановили из-за нарушений обязательных требований профилактики коронавирусной инфекции. Это произошло после инцидента на встрече с актерами фильма «Майор Гром». Мероприятие состоялось в минувшее воскресенье и собрало большое количество участников. Видео с той встречи оказалось в Сети, после чего случившимся заинтересовались контролирующие и надзорные органы.