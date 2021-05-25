Путин: угрозы военной безопасности России требуют постоянной и высокой боеготовности Вооруженных сил

Президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы РФ должны пребывать в постоянной и высокой боеготовности.

«Непростая международная ситуация, потенциальные риски и угрозы военной безопасности России, в том числе, в непосредственной близости от наших границ, требуют от Вооруженных сил России постоянной и высокой боеготовности», - сказал Путин на совещании по оборонной тематике.

Президент добавил: это значит, что надо совершенствовать структуру и состав армии и флота. Активно оснащать их вооружением и техникой, поддерживать ОПК.

Путин подчеркнул, что необходимо уточнить основные направления дальнейшего укрепления Вооруженных сил. Он отметил, что виды и роды войск должны развиваться сбалансировано и системно. Ключевой фактор стабильности, по словам президента - ракетные войска стратегического назначения. И ничуть не менее важно определить перспективные направления развития вооружений.