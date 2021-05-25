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Путин: угрозы военной безопасности России требуют постоянной и высокой боеготовности Вооруженных сил

Тимур Шерзад
15:30 25.05.2021
Путин подчеркнул, что необходимо уточнить основные направления дальнейшего укрепления Вооруженных сил. Он отметил, что виды и роды войск должны развиваться сбалансировано и системно. Ключевой фактор стабильности, по словам президента - ракетные войска стратегического назначения.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы РФ должны пребывать в постоянной и высокой боеготовности.

«Непростая международная ситуация, потенциальные риски и угрозы военной безопасности России, в том числе, в непосредственной близости от наших границ, требуют от Вооруженных сил России постоянной и высокой боеготовности», - сказал Путин на совещании по оборонной тематике. 

Президент добавил: это значит, что надо совершенствовать структуру и состав армии и флота. Активно оснащать их вооружением и техникой, поддерживать ОПК. 

Путин подчеркнул, что необходимо уточнить основные направления дальнейшего укрепления Вооруженных сил. Он отметил, что виды и роды войск должны развиваться сбалансировано и системно. Ключевой фактор стабильности, по словам президента - ракетные войска стратегического назначения. И ничуть не менее важно определить перспективные направления развития вооружений. 

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