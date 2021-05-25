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Путин заявил, что потенциал ядерной триады РФ серьезно укрепился

Андрей Аркадьев
15:23 25.05.2021
В армию и на флот поступают новейшие образцы оружия и военной техники, сказал глава государства на совещании с руководством военного ведомства и предприятий ОПК.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Потенциал российской ядерной триады серьезно укрепился, заявил президент РФ Владимир Путин во вторник на первом из традиционной серии совещаний с руководством Минобороны РФ и предприятий оборонно-промышленного комплекса.

«В армию и на флот с высокой динамикой поступают новейшие образцы оружия и военной техники. Так, серьезно укрепился потенциал ядерной триады, расширены боевые возможности военно-морского флота, в том числе за счет кораблей с крылатыми ракетами "Калибр"», - сказал глава государства.

Президент добавил, что корабельная гиперзвуковая ракетная система «Циркон» находится на заключительной стадии госиспытаний.

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