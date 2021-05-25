Написавший книгу «Как не стать жертвой мошенников» нижегородский ректор попался на уловку аферистов

В Нижнем Новгороде ректор института экономики и менеджмента Александр Егоршин попался на уловку мошенников при покупке билетов на финал Кубка России по футболу. При этом сам он является автором книги «Как не стать жертвой мошенников».

По информации Тelegram-канала Ni Mash, вместе с супругой они приобрели билеты на турнир на одном из сайтов за 16 тысяч рублей. Изначально все было без подозрений, поскольку все документы пришли на почту. О том, что билеты фальшивые стало известно уже на входе на стадион.

Вместо просмотра финала Кубка России, который проходил 12 мая в Нижнем, мужчина отправился писать заявление в полицию.