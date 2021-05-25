Директор Росгвардии проверил готовность стадиона к чемпионату Европы по футболу

В Санкт-Петербурге директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал армии Виктор Золотов проверил готовность подразделений ведомства к обеспечению безопасности при проведении мероприятий чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года.

На стадионе «Газпром Арена» главнокомандующий наблюдал за ходом тактико-специального учения военнослужащих и сотрудников Северо-Западного округа войск национальной гвардии Российской Федерации. На учении отработали вопросы организации взаимодействия и практического выполнения мероприятий по обеспечению безопасности при проведении матчей, в частности - обезвреживание взрывоопасных предметов на объектах транспортной инфраструктуры, освобождение заложников, эвакуация пострадавших с применением авиации и катеров Росгвардии.

Также в рамках проверки готовности подразделений были представлены образцы новой формы. Кроме того, директор Росгвардии проверил организацию проживания, быта, питания и медицинского обслуживания в пункте временной дислокации для военнослужащих и сотрудников, привлекаемых к обеспечению безопасности UEFA 2020.