В Москве загорелось демонтируемое здание на Серебрянической набережной

Двухэтажное неэксплуатируемое здание, расположенное на Серебрянической набережной, 19, загорелось в Москве около 12.32, о чем было оперативно передано в дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС РФ.

Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно выехали по адресу, где было установлено, что происходит загорание кровли нежилого строения, предназначенного к демонтажу. О площади возгорания на данный момент пока не сообщается.

Оперативные службы приступили к тушению возгорания. Информации о пострадавших не поступало.