В Москве загорелось демонтируемое здание на Серебрянической набережной
Здание, предназначенное к сносу, загорелось по адресу Серебряническая набережная, 19 около 12.32, огнем охвачена кровля.
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Двухэтажное неэксплуатируемое здание, расположенное на Серебрянической набережной, 19, загорелось в Москве около 12.32, о чем было оперативно передано в дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС РФ.
Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно выехали по адресу, где было установлено, что происходит загорание кровли нежилого строения, предназначенного к демонтажу. О площади возгорания на данный момент пока не сообщается.
Оперативные службы приступили к тушению возгорания. Информации о пострадавших не поступало.