В Якутии ввели обязательную вакцинацию населения от COVID-19

В Якутии вводится обязательная вакцинация населения от новой коронавирусной инфекции. Автором инициативы стала главный санитарный врач республики Маргарита Игнатьева. О решении объявил глава республики Айсен Николаев.

Николаев дал поручение главам муниципальных образований, а также городских округов издать соответствующие нормативные акты об обязательной вакцинации.

Отмечается, что в первую очередь пройти вакцинацию должны все работники сферы образования, привлеченные к организации детского летнего отдыха, а также весь контингент, начиная с организатором и участников до привлеченного персонала, который задействован в проведении массовых мероприятий в масштабе республики.

Более того, в связи с этим в республике ввели специальные штрафы для работодателей, которые отказываются обеспечивать вакцинацию от новой коронавирусной инфекции. Размер штрафа будет начинаться от 200 тысяч рублей.

В настоящее время субъект находится на 43-м месте по числу заболевших COVID-19 в стране.