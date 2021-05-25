Внутри фигуры динозавра в Испании обнаружили тело человека

Тело 39-летнего мужчины обнаружили внутри декоративной фигуры динозавра в пригороде Барселоны Санта-Колома-де-Граменет.

Согласно данным полиции, прогуливающиеся рядом мужчина с сыном почувствовали характерный запах от огромной фигуры из папье-маше. Мужчина разглядел тело сквозь трещину в полой ноге динозавра. Об этом сообщает BBC.

К месту происшествия прибыли три бригады специалистов, которые разрезали статую и извлекли труп.

По сообщениям местных СМИ, погибший пытался достать свой смартфон, который уронил внутрь фигуры, однако провалился туда сам. Оказавшись в ловушке, он, по всей видимости, никого не смог позвать на помощь.

В настоящий момент полиция ожидает результатов вскрытия, которые определят точную причину смерти мужчины.