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Враг не пройдет: военнослужащие отбили атаку диверсантов на С-400 в Крыму

Андрей Аркадьев
11:17 25.05.2021
Для максимального приближения обстановки к боевой были использованы холостые боеприпасы и средства имитации взрывных устройств.
Враг не пройдет: военнослужащие отбили атаку диверсантов на С-400 в Крыму
© Фото: Минобороны России
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В Крыму расчеты зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400 «Триумф» провели учения. В ходе тренировок военнослужащие отразили нападение условных диверсантов, сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

«Военнослужащие дивизиона С-400 "Триумф" отработали комплекс мероприятий по свертыванию позиций и передислокации в запасной район под прикрытием зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) "Панцирь-С"», - говорится в сообщении.

Во время марша диверсанты напали на колонну техники, но бойцы отбили атаку и уничтожили «врага». На тренировке была воссоздана обстановка реального боя, использовались холостые боеприпасы.

Также боевые расчеты дивизиона С-400 обнаружили и уничтожили цели условного противника. Стрельб не проводилось, были выполнены только электронные пуски.

С-400 «Триумф» - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК), созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей.

Мобильные ракетные установки способны передвигаться по бездорожью. При этом время развертывания из походного положения - пять минут. Комплекс способен уничтожать баллистические ракеты. В 2015 году ЗРС были переброшены в Сирию, где прикрывают российскую авиабазу Хмеймим.

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