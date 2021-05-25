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Водный удар: участники «Авиадартса» впервые посоревнуются в тушении пожаров

Андрей Аркадьев
12:05 25.05.2021
К вертолетам будет подвешено водосливное устройство ВСУ-5. Каждому из конкурсантов предстоит забрать воду с ближайшего водоема и сбросить на точность.
Водный удар: участники «Авиадартса» впервые посоревнуются в тушении пожаров
© Фото: Минобороны России
Фото с конкурса «Авиадартс», который проходил в 2020 году в Рязанской области.
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На всеармейском конкурсе «Авиадартс-2021» впервые внедрят новый элемент - тушение условных пожаров с помощью вертолетов Ми-8, оснащенных водосливными устройствами ВСУ-5. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Вода забирается из ближайших водоемов. Водосливное устройство заполняется примерно за 15 секунд. Дальше задача вертолетчиков - слить воду в очаги условных пожаров. На месте обозначения пожара будут выставлены пять емкостей, за наполнение каждой из них экипаж будет получать по 20 баллов. Задачи выполняются на высоте 40 метров и скорости 60 километров в час, за нарушения вводятся штрафы.

В программе соревнований будут еще один новый элемент, внедренный в прошлом году, сообщил главный судья конкурса полковник Петр Серебряков. Экипажам Ми-8 поисково-спасательного обеспечения предстоит найти людей, терпящих бедствие, а затем поднять их на борт с использованием лебедки.

Многоцелевой вертолет Ми-8 способен перевозить до 36 десантников или 4 тонн груза на расстояние более 1000 километров. Разрабатывался под руководством Михаила Миля в 1960-е годы.

Всего с начала эксплуатации построено более 12 тысяч этих вертолетов в десятках модификаций, при этом производство продолжается. В частности, на базе Ми-8 созданы транспортные, арктические, пассажирские, ударные, санитарные и многие другие вертолеты. Одна из самых современных модификаций - Ми-171А2. Применялся в десятках вооруженных конфликтов.

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