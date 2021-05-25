Вертолетный двигатель спроектирован полностью в 3D - первый раз в истории России

Объединенная двигателестроительная корпорация первый раз в российской истории спроектировала вертолетный двигатель ВК-1600В, используя для этого только средства для 3D-моделирования. Вся конструкторская документация создана «ОДК-Климов» в электронном виде.

3D-проектирование имеет ряд серьезных преимуществ. Такие чертежи удобно читать, можно использовать модели с аннотациями как конструкторскую документацию. Можно учитывать все смежные узлы.

«ВК-1600В – первый в российской истории двигатель, который спроектировали вообще без чертежей на бумаге. Вся работа ведется в электронном виде, что позволяет всегда иметь перед глазами необходимую контекстную информацию. Работа с 3D-моделями позволяет проектировать двигатель непосредственно «внутри» вертолета, контролировать стыковки объектов как в самой силовой установке, так и в мотогондоле», - сказал и.о. заместителя директора программы – и.о. заместителя главного конструктора ВК-1600 АО «ОДК-Климов» Антон Колосов.

Мало того, при создании демонстратора ВК-1600В до 70 процентов литых деталей будут заменены на элементы, созданные на основе 3D-печати. Аддитивные технологии будут использоваться и для изготовления «горячей» части силовой установки.

Сам двигатель-демонстратор ВК-1600В планируется представить в третьем квартале 2021 года. Если все будет хорошо, сертификат изделие получит в 2023-м, а в 2024-м ВК-1600В уже пойдет в серию.

Сам двигатель можно будет устанавливать на вертолеты Ка-52, а также многоцелевые и специальные вертолеты, весящие 5-8 тонн. Мощность двигателя во взлетном режиме составит 1400 лошадиных сил.