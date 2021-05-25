Фанерные войска: как смекалка сберегла жизни советских солдат благодаря муляжам танков и самолетов

В годы Великой Отечественной войны победу СССР ковали не только на оружейных заводах, но и на спецфабриках, массово «штамповавших» надувные и фанерные танки и самолеты. Они немедленно поступали на фронт наравне с реальной техникой - на одной только Курской дуге «сражались» около тысячи натуральных макетов. Так смекалка советского народа помогала в борьбе с нацистскими захватчиками.

В 1942 году был создан 23-й спецотряд, состав которого был сформирован более чем из тысячи художников. Их задачей было максимально точное воссоздание советских военных объектов на натуре. Затем муляжи бронетехники крепили на тягачи. Для достоверности на них устанавливали звуковое сопровождение, имитирующее гул двигателей. А к днищу приделывали ветки, чтобы вслед за «танком» поднималась такая же пыль, как за настоящей военной техникой.

Однако дело не ограничивалось одной только техникой: иногда, чтобы ввести в заблуждение врага, использовали и макеты солдат. К примеру, на подлете авиации противника к месту реального базирования советских войск вперед выдвигалась «техника» с сидящими внутри «военнослужащими». Так немецкий летчик заряжал по ней все свои патроны, не нанося вреда реальным людям.

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