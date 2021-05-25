«Кошмар какой-то!»: сельский дом под Ульяновском атаковала огромная туча мошек

Огромный рой мошкары плотно облепил окно в доме сельской местности в Ульяновской области. Чем привлекла постройка такую тучу мух, из видео в соцсети «ВКонтакте» непонятно, однако количество насекомых действительно впечатляет.

Мухи плотно одна на одной сидят на подоконнике настоящие живым ковриком, а на стекле активно ползают буквально на расстоянии сантиметра - двух друг от друга.

«Это особая мошка, как сибирский гнус», - прокомментировала одна из подписчиц увиденное.

В целом пользователи сошлись во мнениях, что увиденное зрелище - это «Кошмар какой-то!», при этом не совсем понятно, каким образом и когда мошки намереваются покидать «оккупированную» ими территорию.