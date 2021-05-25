Оседлав ветер: лучшие наездники соревнуются в конкурсе «Конный марафон» в Тыве

На полигоне Кара-Хаак в республике Тыва лучшие военнослужащие конных подразделений соревнуются за победу в конкурсе АрМИ «Конный марафон» и право на участие в международных соревнованиях.

За два дня команды должны пройти более 150 километров, преодолевая водные преграды и минные заграждения. В числе новых задач - конный дозор, в котором необходимо обнаружить укрытую пехоту и бронетехнику условного противника, а также определить более 80 целей. В конкурсе участвуют пять команд, две из которых - дебютанты соревнований.

Накануне сообщалось, что в Тыве состоялась торжественная церемония открытия сразу двух конкурсов всеармейского этапа Армейских международных игр-2021: «Конный марафон» и «Военное ралли».