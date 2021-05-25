Шагнуть в облака: спецназ провел групповой парашютный прыжок на точность в небе Северного Кавказа
Спецназ ЮВО провел групповое десантирование на точность. Парашютные прыжки были выполнены с двухкилометровой высоты. Сразу после приземления спецназовцы собрались вместе и совершили 30-километровый марш-бросок к точке сбора с другими группами.
Прыгали военнослужащие с Ми-8АМТШ - как им, так и экипажу вертолета работу осложнял порывистый ветер, достигающий 12 метров в секунду, и низкие облака.
Чтобы получить допуск к прыжкам, спецназовцы прошли подготовку, ей руководили опытные инструкторы. Была отработана укладка парашютов, нештатные ситуации, а также действия при приземлении на воду, деревья и высоковольтные провода.
За предстоящий летний учебный период спецназовцы Южного военного округа совершат около трех десятков тысяч парашютных прыжков.