Тренер «Зенита-2» Радимов рассказал, как его пытались спровоцировать на драку

Бывший игрок футбольного клуба «Зенит» и действующий главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов опроверг новости о своем участии в потасовке в Санкт-Петербурге. Однако он отметил, что попытка спровоцировать его на драку действительно была.

Спортсмен также отметил, что не мог поддаться на провокацию после инцидентов, произошедших с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.

«Я научен горьким опытом других людей», - цитирует его РИА Новости.

Ранее пресса сообщала, что тренер «Зенита-2» подрался с пассажиром на Московском вокзале в Северной столице. Радимов объяснил, что конфликт ограничился вербальной областью. После непродолжительного разговора все разошлись.