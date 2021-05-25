Тренер «Зенита-2» Радимов рассказал, как его пытались спровоцировать на драку
Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов опроверг новости о своем участии в драке.
© Фото: Игорь Руссак РИА Новости
Бывший игрок футбольного клуба «Зенит» и действующий главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов опроверг новости о своем участии в потасовке в Санкт-Петербурге. Однако он отметил, что попытка спровоцировать его на драку действительно была.
Спортсмен также отметил, что не мог поддаться на провокацию после инцидентов, произошедших с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.
«Я научен горьким опытом других людей», - цитирует его РИА Новости.
Ранее пресса сообщала, что тренер «Зенита-2» подрался с пассажиром на Московском вокзале в Северной столице. Радимов объяснил, что конфликт ограничился вербальной областью. После непродолжительного разговора все разошлись.