Главные ворота Александровского сада в Москве закроют до 10 июня

Главные ворота Александровского сада возле Кремля в Москве будут закрыты с 25 мая по 10 июня из-за проведения инженерно-технических работ. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы охраны.

«В связи с проведением инженерно-технических работ с 25 мая по 10 июня 2021 года главные ворота Александровского сада (со стороны Манежной площади) будут закрыты», - говорится в сообщении на сайте ФСО.

В ноябре в ФСО сообщили о прекращении доступа в Мавзолей Ленина и к Некрополю у Кремлевской стены. Отмечается, что решение было принято из-за ухудшения эпидемиологической обстановки.