Крылатый защитник природы: летчики ВТА отработали противопожарные действия на Ил-76
Летчики военно-транспортной авиации отработали действия по тушению лесных пожаров.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
Экипажи военно-транспортной авиации провели практические тренировки по тушению условного природного пожара на аэродроме Мигалово в Тверской области. Для проведения учения использовались самолеты Ил-76, оборудованные выливным авиационным прибором ВАП-2, вмещающим в себя 42 тонны воды.
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