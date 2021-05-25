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Крылатый защитник природы: летчики ВТА отработали противопожарные действия на Ил-76

Алексей Курильченко
00:17 25.05.2021
Летчики военно-транспортной авиации отработали действия по тушению лесных пожаров.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Экипажи военно-транспортной авиации провели практические тренировки по тушению условного природного пожара на аэродроме Мигалово в Тверской области. Для проведения учения использовались самолеты Ил-76, оборудованные выливным авиационным прибором ВАП-2, вмещающим в себя 42 тонны воды.

© Минобороны РФ

Согласно плану учения, после взлета экипаж получал координаты условного очага возгорания, после чего в указанном месте они выполняли сброс воды с высоты 100 метров.

© Минобороны РФ

Перед тренировкой летчики прошли соответствующую подготовку к выполнению подобных задач. Всего в мероприятии было задействовано более 10 экипажей военно-транспортной авиации.

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